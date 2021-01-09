تستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا»، بثلاث مباريات قوية، يفتتحها إشبيلية في الثالثة عصرًا عندما يستضيف ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على غرناطة في السابعة والنصف، ويختتم اليوم بمواجهة ريال مدريد ومستضيفه أوساسونا في العاشرة مساءً.

وتأجلت مباراة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو، والتي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم؛ بسبب وجود عاصفة ثلجية في العاصمة مدريد مما أدى إلى إغلاق المطار.

وقد تكون المرحلة الثامنة عشرة للدوري الإسباني هي بداية لشهر حاسم في السباق على اللقب، بعدما بدا ريال مدريد في أفضل أحواله في الآونة الأخيرة، وعاد الزخم إلى برشلونة إثر بداية متعثرة؛ لكن أتلتيكو مدريد بقي صامداً في الصدارة.

ويبدو طريق ريال مدريد أسهل، لا سيما أن مبارياته الست المقبلة ستكون ضد فرق من آخر سبعة مراكز في ذيل الترتيب، بداية مع أوساسونا اليوم.

وفي حال تمكن الفريق الملكي من الفوز في مباراة اليوم، فإن الفريق سيحظى بصدارة الدوري الإسباني، ولو بشكل مؤقت، لحين خوض أتلتيكو مدريد مبارياته المؤجلة.

وسيكون زيدان حاضراً في المباراة، بعدما أتت نتيجة فحصه لـ«كوفيد- 19» سلبية، إذ اضطر الفرنسي إلى عزل نفسه بعد مخالطته شخصاً مصاباً بالفيروس المستجد، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي الملكي أول من أمس.

ومنذ خسارة الفريق الملكي خارج أرضه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في بداية ديسمبر، عاد زيدان إلى مسار القوة مع لاعبيه الأكثر ثقة، فتمكن فريقه من التعافي سريعاً ويضغط بقوة على جاره المتصدر.

ويبدو برشلونة في طريقة لاستعادة مستواه المعهود أيضاً، إذ جاء فوزه 3-2 على بلباو الأربعاء بمثابة دفعة معنوية كبيرة؛ خصوصاً مع الأداء الرائع لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فقد سجل النجم الأرجنتيني هدفين وكان على أعتاب الثلاثية، وساهم كل من الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان والهولندي فرنكي دي يونج إلى جانب بيدري في تقديم عرض هجومي رائع.

كان ذلك الفوز في تلك المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية كافياً لإحياء آمال الكاتالونيين، حتى وإن كان الفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو الذي يملك مباراتين مؤجلتين عن برشلونة وريال مدريد، لذا يبدو أن الفجوة تحتاج مجهوداً أكبر لتضييقها.

وقال المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان: «الموسم طويل جداً. يمكن أن يكون لديك تذبذب في موسم ما، وقد يجد الفريق الذي يعمل بشكل جيد صعوبة فجأة؛ لكن الفرصة ما زالت قائمة»؛ لذا، فإن فوز برشلونة خارج أرضه على غرناطة اليوم، سوف يرفع آماله في إمكانية العودة إلى المنافسة من جديد.