مصطفى بكري يتوقع اختيار عبد العال رئيسا للبرلمان القادم

توقع عضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن يكون الدكتور علي عبدالعال رئيسا لمجلس النواب القادم.



وقال بكرة في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر» اليوم، إن "عبد العال شخصية وطنية، ورجل مواقف، دافع عن ثوابت الدولة، وواجه التحديات، ونجح في العبور بمجلس النواب من كافة الأزمات علي مدي السنوات الماضية".



وكان رئيس الجمهورية، دعا مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل؛ لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.



وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.



وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.