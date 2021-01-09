إحباط بناء عقار مخالف في رابعة الناصرية بالدقهلية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها في المهد، وعدم التهاون مع أي مخالفة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال وحدة الإزالة الفورية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء.

ونفذت وحدة الإزالة الفورية، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، حملة لوقف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات الكائنة بمنطقة رابعة الناصرية، وتم التحفظ على سيارة نقل تستخدم في أعمال الصب "سيارة بامب"، بالإضافة إلى ماكينتي لحام.