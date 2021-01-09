«الشباب والرياضة» تطلق المسابقة الغنائية «بندور علي موهوب» في الإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في بالإسكندرية، المسابقة الغنائية لاكتشاف المواهب والتى يتم إتاحتها لجميع الشباب على مستوى الإسكندرية، تحت شعار "بندور على موهوب" فتحت باب التقديم للمسابقة حتي 20 يناير الجاري.



وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية اليوم السبت ، إن البرنامج يمنح الفرصة لاكتشاف المواهب، حيث يقوم بتقييم المشاركين لجنة متخصصة في شتى المجالات، ومن المقرر أن تنطلق المسابقة على مستوى 49 مركزا شبابيا في الإسكندرية، على أن تجري مرحلة النهائي بمقر المديرية.

ويذكر أن الجوائز المقررة في المسابقة على مستوى الجمهورية، تصل قيمتها 2 مليون جنيه للفائزين بالبرنامج باعتباره أول مهرجان متكامل للأطفال، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، مشيرة إلى أن المراحل العمرية للمشاركين، من سن 8 إلى 12 عام ومن سن 13 إلى 17 عاما، بمجالات الفنون التشكيلية، وتشمل الرسم والتصوير، والتصوير الضوئي، وأشغال فنية، والقصة القصيرة والمقال، والخط العربى والتمثيل والشعر والإنشاد الديني والترانيم، والابتكارات العلمية، ومحور الموسيقي والكورال وتشمل الغناء والعزف والمبادرات والفنون الشعبية والجولدن كيدز، والدورى المعلوماتي.