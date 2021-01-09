محطة فرنسية ترصد التغريدات الأكثر إثارة للجدل لترامب بعد حظره على تويتر

بعد إغلاق موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لحساب الرئيس الأمريكي منتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية أحداث العنف التي جرت في مبنى "الكابيتول" خلال جلسة التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، رصدت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، التغريدات الأكثر إثارة للجدل للرئيس الأمريكي.

وذكرت المحطة الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي المحظور على "تويتر"، تميز خلال فترة ولايته بتغريدات مثيرة، تعتبرها الشبكة الاجتماعية، غير لائقة، إذ يتابعه أكثر من 88 مليون شخص.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن المنصة المفضلة لدى ترامب، للإدلاء بتعليقاته على الأحداث السياسية، ومنح الألقاب وإطلاق الشتائم ومونتاج الفيديو، تم تعليقها لأجل غير مسمى، مستعرضة أبرز هذه التغريدات.

وقالت "بي.إف.إم" إن الملياردير الجمهوري بعد توليه السلطة ببضعة أشهر وتحديدا في يوليو 2017، نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقتل رجلاً، واستبدل وجهه بشعار قناة "سي إن إن"، وتم نشر المنشور مئات الآلاف من المتابعين.

وندد الرئيس الأمريكي طيلة فترة ولايته من خلال التغريدات بـما اسماه "الأخبار الكاذبة لشبكة "سي.إن.إن"، التي يتهمها بقيادة "مطاردة الساحرات".

كما حذر ترامب خلال العام الثاني من ولايته زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في خطابه للعام الجديد 2018 من أن لديه "زرًا نوويًا أكبر وأقوي" على مكتبه، واصفاً زعيم كوريا الشمالية بـ"رجل الصواريخ الصغير".

ولفتت المحطة الفرنسية، إلى أن "ترامب استخدم موقع تويتر طوال فترة رئاسته للسخرية من خصومه وإطلاق ألقاب تستهزء بهم"، مدللة على ذلك بوصفه للرئيس المنتخب جو بايدن، "سليبي جو" (جو النائم)"، وأيضاً تعليقه على "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، واصفاً إياها بـ"المجنونة" (نانسي المجنونة).

كما لقب ترامب المرشحة الرئاسية الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات التمهيدية، إليزابيث وارين، بـ"بوكاهونتاس"، في إشارة إلى أصولها الأمريكية الأصلية (من الهنود الحمر)، في المقابل وصف ترامب نفسه بأنه "عبقري مستقر للغاية".

وأشارت المحطة الفرنسية، أن الأمر المميز في حسابه بتغريدته الأخيرة، التي أعلن فيها بأنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، موضحة أن أخر عدد متابعين تم تسجيله قبل إغلاق الحساب 88 مليون متابع.

وعلقت المحطة الفرنسية، بأن "هذه الرسالة المليئة بالرموز ستبقى الأخيرة في حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته".