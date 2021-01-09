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الصحة العالمية: نحو 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 10:11 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المنظمة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.

وأوضحت المنظمة أنها سجلت - خلال آخر 24 ساعة - 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.


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