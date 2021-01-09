 مقدم الوثائقيات الشهير ديفيد أتينبارا لن يعود إلى انستجرام - بوابة الشروق
السبت 9 يناير 2021 6:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

مقدم الوثائقيات الشهير ديفيد أتينبارا لن يعود إلى انستجرام

أتينبارا دخل انستغرام وحطم الأقام القياسية
أتينبارا دخل انستغرام وحطم الأقام القياسية
بي بي سي
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 5:51 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 5:51 ص

يبدو أن السير ديفيد أتينبارا، مقدم الوثائقيات الشهير، قد التقى أخيرا بمخلوق لا يستطيع تكوين صداقات معه - وهو وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي مقابلة مع بي بي سي راديو 1، كشف السير ديفيد أنه لن يعود إلى إنستغرام، بعد تركه في نوفمبر.
وقال لمقدم برنامج "بريكفاست شو"، غريغ جيمس: "لدي مشاكل كافية مع المنشورات".
وعلى الرغم من رحلته القصيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي، حطّم السير ديفيد، مقدم سلسلة وثائقيات كوكب الأرض، الأرقام القياسية بسرعة اثر انضمامه إلى إنستغرام العام الماضي، مستقطبا الملايين.

وأوضح لغريغ: "لقد تم إقناعي... أنّ أقدم رسالة حول الحفاظ على البيئة". وأضاف: "لذلك، انضميت إلى انستغرام لفترة محدودة، لكنني غادرتها الآن. ولا أنوي العودة".

وفي حال أراد أي معجب التواصل مع السير ديفيد أتينبارا، فإنّ مراسلته عبر انستغرام لم تعد خياراً.
وكشف أتينبارا أنه يفضل طرق التواصل القديمة: "أتلقى حوالي 70 رسالة في اليوم!"
وفي ما إن كان سيرد على الناس في صندوق بريده، قال: "إذا أرسلت ظرفاً ومرفقاً بعنوانك - سأكون سعيداً به!"

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك