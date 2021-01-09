 بريطانيا ترفع حظرا على التعامل في البورصة السويسرية عقب البريكست - بوابة الشروق
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بريطانيا ترفع حظرا على التعامل في البورصة السويسرية عقب البريكست

علم بريطانيا
علم بريطانيا
لندن - د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 5:55 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 5:55 م

تعتزم المملكة المتحدة، إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن وزارة الخزانة.

ومن المقرر طرح التشريع على النواب في الأيام المقبلة ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع مقبلة، بحسب الصحيفة ومقرها لندن.

وقالت مجموعة "إس أي إكس" التي تدير البورصة السويسرية في السادس من يناير إن مواقع التداول
ومقرها بريطانيا يمكن أن تعرض قريبا التعامل في الأسهم مجددا، بحسب الصحيفة.

وأدى خلاف سياسي إلى خسارة البورصة السويسرية اعتراف الاتحاد الأوروبي بها في 2019، وهي خطوة كانت المملكة المتحدة اضطرت للإذعان لها بينما كانت لا تزال عضوا بالتكتل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.


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