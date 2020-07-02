 سويسرا: إصابات كورونا تصل لـ477 ألفا و983 حالة والوفيات 8230 - بوابة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا تصل لـ477 ألفا و983 حالة والوفيات 8230

زيورخ - د ب أ:
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 9:55 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 477 ألفا و983 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8230 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.

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