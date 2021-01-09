مقتل 3 أشخاص على الأقل في إسبانيا جراء عاصفة فيلومينا المصحوبة بالأمطار والثلوج

أودت عاصفة فيلومينا، بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في إسبانيا، وشلت الحركة في العاصمة مدريد بمستويات تاريخية من تساقط الثلوج.

وقال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا اليوم السبت: "لا تزال أمامنا ساعات صعبة"، ودعا الإسبان إلى البقاء في منازلهم إن أمكن.

وفي منطقة مدريد الأكثر تضررا، تم إنقاذ ما يقرب من 1500 شخص حوصروا في سياراتهم بسبب الثلوج منذ مساء أمس الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عشرات الأشخاص الذين اضطروا لقضاء الليلة في السيارات ظلوا ينتظرون المساعدة، خاصة على الطرق الدائرية بالعاصمة، حتى بعد ظهر اليوم السبت عندما وصلت درجات حرارة إلى 5 درجات تحت الصفر.

وبحسب السلطات، تم العثور على رجل -54 عاما- ميتا في زارزاليخو شمال غربي منطقة مدريد، بعد أن طمرته الثلوج أثناء الليل.