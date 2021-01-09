عادت الأزمة العالمية التي أحدثها فيروس كورونا العام الماضي من جديد، لتضرب أغلب دول العالم بلا هوادة، بينها المملكة المتحدة، حيث أصبح يتعين على أطباء غرف العناية في مستشفيات لندن المكتظة، بالبدء في فرز مرضى الفيروس التاجي لاختيار من يحصل على الرعاية، وحذر المسعفون من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية وصلت إلى نقطة الخروج عن السيطرة.

وقال أطباء في العاصمة إن النقص الحاد في الأسرة، يعني أن بعض المستشفيات ستطبق إرشادات الطوارىء لإعطاء الأولوية لعلاج المرضى الذين لديهم أفضل فرص البقاء على قيد الحياة.

وأضافوا أنه بناء على ذلك، سيتم تقديم رعاية حرجة للمرضى الأصغر سنًا، في مقابل كبار السن الذين تقل احتمالية بقائهم على قيد الحياة.

ويشعر مسعفو العناية المركزة على خط المواجهة في بريطانيا، بقلق بالغ، إزاء استمرار زيادة عدد الحالات، بنحو لا يمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية من التعامل مع الوباء، في ظل مواصلة البريطانيون انتهاك قواعد الإغلاق.

ووفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر البيانات أن 30% فقط من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد يقبعون بالفعل في المنزل، ويدعون أن العمل أو مسؤوليات الرعاية أو الحاجة إلى شراء الإمدادات يجبرهم على الخروج منه.

وقال مستشار العناية المركزة البروفيسور روبرت بيرس، الذي يعمل في مستشفى لندن الملكي في العاصمة المتضررة بشدة، إن البريطانيين لا يتبعون القواعد كما لو كانوا في الموجة الأولى، مما يشكل ضغطًا هائلاً على الخدمات الصحية المكتظة بالفعل.

من جانبها قالت الدكتورة كاتارينا هوك، من كلية الطب في جامعة إمبريال بلندن، إن مستشفيات العاصمة مكتظة، وهو وضع خطير لجميع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة للأسف، ما اضطر بعض المستشفيات الآن لفرز جميع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة.

ويعني تطبيق هذه الإرشادات بشكل فعال، أن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين ليسوا ضعفاء سيتم منحهم الأولوية على المرضى المسنين والضعفاء للرعاية الحرجة، حيث سيتم رعايتهم في أجنحة عامة مع أقل نسبة عناية مركزة.

فيما قال نائب رئيس لجنة الاستشاريين بالرابطة الطبية البريطانية إن الموجة الأخيرة من عدوى كوفيد ستزداد سوءًا.