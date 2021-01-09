البرازيل تسجل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، اليوم الجمعة، حاجز 8 ملايين حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 52035، مقابل 87843 في بيانات أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 8013708 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 962 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 1524 حالة في إحصائية الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 201460 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.