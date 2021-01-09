إبراهيم عيسى: فقدت 3 من أقاربي في أسبوع واحد بسبب كورونا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه عانى من فيروس كورونا سواء من خلال إصابته ثم مرحلة التعافي وبعدها إصابة أصدقائه وأقاربه وفقدانه لهم سريعًا بسبب الوباء.

وعقب خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة: «الموت كان سريعًا وقاسيًا وأخذ أصدقاء وأقارب ملتصقين بي في فترة وجيزة، وكان الموت تجسيدًا للوباء بالمعنى الحقيقي».

وكشف عن وفاة ثلاثة من أقاربه في أسبوع واحد بسبب كورونا، قائلًا: «فجأة في 48 ساعة فوجئت بأن صديق عمري حافظ ابو سعدة مرض ومات بعدها بـ3 أيام، ثم في خلال أسبوع واحد فقدت ثلاثة من أقاربي بسبب كورونا».

وأضاف: «معاناة كورونا تظل مستمرة من خلال المرض بالوباء فيزيد التوتر والقلق طول الوقت أو يفتك بأقاربك وأصدقائك، وفى معاناة وخوف من المرض باستمرار وعزلة بسبب الخوف من الإصابة أو معاناة العدوى».

