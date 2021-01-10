قال الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية اهتمت بنشاط القطاع الزراعي منذ عام 2014 وحتى الآن، ونتج عن ذلك توسعات كبيرة أدت لتوفير محاصيل مختلفة من الخضروات والفاكهة.

أضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الشيف علاء الشربيني في برنامج «أحلى أكلة» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن جودة الإنتاج الزراعي مهمة للمواطن المصري وللاقتصاد الكلي للدولة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق بنية سليمة للمواطن من خلال توفير احتياجاته الغذائية.

أكد أن صادرات الدولة المصرية من المحاصيل الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن، بقيمة 2.2 مليار دولار تقريبًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم جيد للغاية بالنسبة للقطاع الزراعي بالرغم من أزمة فيروس كورونا التي أثرت على ما يقرب من 30% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وهذا يدل على أن الاقتصاد الزراعي مرن وقابل للمتغيرات.

وذكر أن الدولة المصرية حققت مراتب متقدمة جدًا عالميًا في تصدير عدد كبير من الفواكة والخضروات، مثل البصل والطماطم والبطاطس، وكذلك في الموالح المصرية خاصة البرتقال الذي احتلت المركز الأول عالميًا في تصديره للعام الثاني على التوالي، وكذلك المركز الأول في تصدير الفراولة.

وشدد متحدث الزراعة على أن هذه النتائج الجيدة جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في التوسع الأفقي والرأسي في المنظومة الزراعية، فضلا عن جهود الأجهزة البحثية والإنتاجية أو من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتوسع وتحقيق تنمية شاملة في القطاع الزراعي.



