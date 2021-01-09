ميركل: رفع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة مؤكدة تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقالت ميركل خلال كلمتها المسجلة صوتيا والتي أذيعت اليوم السبت: "إنها بداية بطيئة، وعدة مئات آلاف تم تطعيمهم ولكن كل يوم ستزداد الوتيرة أكثر وأكثر"، مضيفة القول: "سيكون لدينا لقاح كاف ومتاح للجميع في ألمانيا، وشهرا بعد شهر سنكون قادرين على إعطاء اللقاح لكل من يريد ذلك".

في الوقت ذاته دافعت ميركل عن تدبير مخزون اللقاح بصورة مشتركة أوروبيا.

وقالت ميركل: "أنا على قناعة تامة بأنه كان من الجيد السير على الطريق الأوروبي، والفيروس الذي يصيبنا جميعا لا يمكن أن تهزمه دولة بمفردها، ولن يكون أي بلد، بما في ذلك ألمانيا، في مأمن من الفيروس من دون أصدقائه وجيرانه".

وذكرت ميركل أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأسوأ في أزمة هذا الوباء، مشيرة بالقول: "الأطباء وطواقم التمريض الذين يعملون في العديد من المستشفيات أوشكوا على استنفاد طاقتهم".

وقالت المستشارة: "حتى ما نسمعه عن الطفرات التي يتحور بها الفيروس لا تقلقنا – بل على العكس".

وأكدت المستشارة أن الإجراءات التي يتم الآن تمديدها وفي بعض الحالات تشديدها من قبل الحكومة الاتحادية والولايات هي إجراءات حاسمة وقيود صارمة، ولكن ذلك ضروري أيضا.