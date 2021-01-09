3 مقاطعات يابانية تعتزم طلب توسيع حالة طوارئ كورونا من الحكومة المركزية

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يعتزم حكام مقاطعات أوساكا وهيوجو وكيوتو اليابانية، توجيه طلب إلى الحكومة المركزية لتوسيع حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا ليشمل مقاطعاتهم الواقعة غرب اليابان، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وقدم حكام المقاطعات خطا عريضا للأوضاع في مقاطعاتهم في اجتماع عقد على الإنترنت للرابطة الوطنية للحكام اليوم السبت.

وقال حاكم مقاطعة أوساكا، يوشيمورا هيروفومي، إن حكومات المقاطعات الثلاث قررت تقديم الطلب للحكومة المركزية.

وأضاف أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي في مقاطعة أوساكا بدأت تتضاعف تقريبا عن المستويات التي شهدتها في الأيام السابقة.

وذكر حاكم مقاطعة هيوجو، أيدو توشيزو إن مقاطعته شهدت أرقاما قياسية لحالات الإصابة لثلاثة أيام على التوالي.

وقال حاكم مقاطعة كيوتو، نيشيواكي تاكاتوشي، إن الإصابات اليومية في مقاطعته مازالت مرتفعة للغاية.

يشار إلى أن حالة الطوارئ الحالية تطبق على طوكيو ومقاطعاتها المجاورة الثلاث وهي سايتاما وشيبا وكاناجاوا.