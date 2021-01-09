مياه الإسكندرية: قطع المياه عن منطقة القباري حتى إصلاح كسر مأسورة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم السبت، قطع المياه عن منطقة القباري؛ وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأنه سيتم قطع المياه عن منطقة تقاطع شارع 218 ومسجد القباري، على أن تعود الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان، إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بشارع مسجد القباري، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقة المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح وطالبت الشركة المواطنين بطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.