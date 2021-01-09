الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير النقل

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام وزير النقل لزهر هاني، وذلك بحسب بيان للوزارة الأولى، نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء اليوم السبت.

وجاء هذا القرار، تبعا لعملية استيراد قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمتعلقة بنشاط الكاترينج «التموين والإعاشة»، بدون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، وكذا تسيير احتياطات البلاد من العملة الصعبة وإعطاء الأهمية للمنتج المحلي.

وبحسب ذات البيان، فقد تم تكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

كما أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن إنهاء مهام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، إضافة إلى إنهاء مهام مسؤول الكاترينج في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.