قال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، إن الأمة العربية تمر بأحلك ظروفها الآن ومشاكلها في ازدياد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البرلمان يرى مبادرات عربية شجاعة وقوية ترد الأمور إلى نصابها.

وأضاف العسومي، خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن البرلمان العربي يسعى إلى تبني القضايا العربية بشكل مخلص وواضح وقوي؛ للدفاع عن قضايا المنطقة بمجملها.

وأوضح أن البرلمان له دور مؤثر في لم الشمل ودعم العمل العربي المشترك، منوهًا بأن المخاطر الكبيرة تتطلب من الجميع أن يسعى للعمل وفق رؤية واضحة للتصدي للأخطاء.

وذكر رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان صوت العرب في المحافل الدولية ليكون واضحًا وقويًا ومؤثرًا في الدفاع عن قضايا المنطقة المختلفة، مؤكدًا أن له دوره إيجابي ومؤثر وحقيقي.

وأشار إلى تبني العديد من الخطط الفترة الأخيرة لتعزيز هذا الدور، كمركز الدبلوماسية البرلمانية، مضيفًا أن الأخير له دور هام في تأهيل وتطوير البرلمان العربي، إضافة إلى تبني الاستراتيجيات والدراسات التي تساهم في دعم العمل العربي.