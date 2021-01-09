الحكومة العراقية توافق على مشروع تمويل الأنابيب البحرية لتصدير النفط جنوبي البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة حسن ناظم، إن مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدت، اليوم السبت، المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات العراق لتصدير النفط الخام جنوبي البلاد.

وأضاف ناظم في تصريحات للصحفيين من مقر الحكومة ببغداد، أن مجلس الوزراء صادق على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات العراق لتصدير النفط الخام جنوبي البلاد.

وكان وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب، كشف الشهر الماضي أن بلاده ماضية في رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا جنوبي البلاد عام 2023 من خلال تطوير مستودع الفاو، وإنشاء 24 خزانا بطاقة 58 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانىء الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.