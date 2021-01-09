عمرو أديب: الولايات المتحدة لم تختبر في الفوضى الخلاقة

علق الإعلامي عمرو أديب، على المشاهد الفوضوية بالكونجرس الأمريكي، قائلًا: «الولايات المتحدة لم تختبر في الفوضى الخلاقة، ولو كان في أمل ترامب يكمل فبعد الأمر ده الموضوع انتهى».



وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة دولة ديموقراطية، مدللًا على ذلك باجتماع الكونجرس بعد احتواء الفوضى وإعلان نائب الرئيس ترامب المنتهية ولايته، مايك بنس لفوز الرئيس جو بايدن، وسط اعتراض من الجمهوريين المناصريين لترامب.



وأضاف أن مسيرات التظاهر كان معلنًا عنها منذ عشرة أيام قبل حدوثها، مستنكرًا استهانة الأمن بالوضع وعدم احتوائه للفوضى ومشاهد الشغب بالكونجرس الأمريكي.



ووصف أزمة الكونجرس ومشاهد الفوضى بأنها انتحار سياسي واضح، متابعًا: «هذه الدول لم تختبر عمرهم ماشافوا الحجات دي، وامتحانتنا أصعب كثيرًا».



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.