أستاذ طب نفسي: 50% ممن ماتوا بكورونا عانوا من القلق والاكتئاب

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الصحة النفسية تؤثر على الحالة البدنية ونسبة كبيرة ممن توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا عانوا من القلق والخوف من الوباء، مفيدًا بأن حوالي 50% ممن ماتوا من كورونا كانوا يعانون من حالات القلق والاكتئاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن الاشخاص الذين أصيبوا بالاكتئاب من كورونا جاء بسبب الجلوس في فترات عزل طويلة مما جعلهم يصابون بالاكتئاب وهذا يفسر سر ارتفاع الحالات في أوروبا.



وأوضح أن نسبة الاكتئاب زادت في مصر خلال الفترة الأخيرة ولكن ليس بالنسب التي تشهدها أوروبا وذلك بسبب عدم وجود إغلاق كامل في مصر، محذرًا من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على مصابي كورونا وأنها أصبحت أحد مصادر نشر القلق والفزع من مرض كورونا.