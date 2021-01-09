دبلوماسي هولندي: بلادنا ستظل شريكا لليبيا من أجل السلام والاستقرار

دعا السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، اليوم السبت، إلى دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدًا أن بلاده "ستظل شريك ليبيا من أجل السلام والاستقرار".

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية أن ذلك جاء في تغريدة على حساب السفير الهولندي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تعليقًا على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.

وقال السفير الهولندي: "دعونا نجعل عام 2021 أكثرًا سلامًا في ليبيا.. وقف لإطلاق النار، تقدم للإصلاحات الاقتصادية، واحترام لحقوق الإنسان وتقديم المسائلة القانونية".

وخلال انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة مقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، الأربعاء، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، "الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية".

وأعربت وليامز عن تقديرها "للجو الإيجابي جدًّا والتشاركي الذي ساد المناقشات"، فيما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع الجاري.