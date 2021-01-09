بولسونارو يطالب الهند بتسريع شحنة من لقاحات أسترازينكا

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طلب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسريع شحنة لقاح لفيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينكا، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية.

وقال بولسونارو في رسالة إلى مودي: "لتمكين التنفيذ الفوري لبرنامج التطعيم الوطني لدينا، سأكون ممتنا للغاية (لمساعدتكم) في إمداد البرازيل بمليوني جرعة بالشكل العاجل ودون تعريض برنامج التطعيم الهندي للخطر"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ونشرت الرسالة وسائل إعلام هندية.

وأبرمت البرازيل صفقات لإنتاج لقاحات محليا، بما في ذلك جرعات من لقاح أسترازينكا، لكن إدارة بولسونارو تسعى للحصول على جرعات إضافية.

ويتهم منتقدون بولسونارو بعدم القيام بما يكفي لبدء التطعيمات في البرازيل، إحدى أكثر الدول تضررا من الجائحة.