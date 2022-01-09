واشنطن تحد من التوقعات قبل المحادثات مع روسيا وتحذر من «المعلومات المغلوطة»

سعت الحكومة الأمريكية إلى الحد من التوقعات قبل المحادثات مع موسكو المقررة يوم غد الاثنين ، في الوقت الذي حذرت فيه من "المعلومات المضللة" من الجانب الروسي.

وقال ممثل للبيت الأبيض يوم السبت: "أستطيع أن أؤكد لكم مسبقا أنه لن تكون هناك التزامات ثابتة في هذه المحادثات التي ستكون جدية وراسخة لكنها استكشافية في طبيعتها".

وقال المسؤول للصحفيين إن جميع المسائل ستدرس بعد ذلك في واشنطن وستناقش مع الحلفاء خلال الأسبوع.

وحذر من أنه قد تكون هناك تقارير كاذبة في وسائل الإعلام الروسية حول نتيجة المحادثات في "محاولة متعمدة لخلق انقسام بين الحلفاء" وحث الصحفيين على "عدم الوقوع فى هذا الامر " .

وتأتي المحادثات التي ستجري في جنيف وسط تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا.

وقال ممثل الحكومة الأمريكية إن الوفود من المحتمل أن تلتقي في مناقشات أولية عشية يوم الأحد قبيل اجتماع يوم الاثنين. وسيرأس وفد الولايات المتحدة نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

ومن المقرر أن يعقد أيضا إجتماع مجلس الناتو-روسيا يوم الأربعاء المقبل في بروكسل-وهو الأول من نوعه خلال عامين ونصف العام. وسيتبعه محادثات في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بحشد قواتها في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا على مدى أسابيع وسط مخاوف من اجتياح الجنود الروس لأوكرانيا.

وتنفي روسيا أن يكون لديها خطط لغزو أوكرانيا. لكن موسكو تعارض إنضمام المزيد من دول شرق أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبة بضمانات بأن أوكرانيا لن تحصل على عضوية التحالف الدفاعي.