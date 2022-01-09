السعودية توقف تصاريح زيارة النساء قبر النبي محمد وتقصرها على الرجال فقط

أوقفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إعطاء تصاريح زيارة النساء قبر (النبي محمد)، واقتصرتها على الرجال فقط، وتكون مرة واحدة فقط كل 30 يوما.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، إنه" لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر (النبي محمد) عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، حيث تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي"، وفقا لصحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم.

وأكدت الوزارة أنه "في ما يخص زيارة النبي محمد في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما".

وكشفت وزارة الحج والعمرة أنه "لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما بالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد، فتتم متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح".

وشددت على أنه يشترط لذلك إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا".

ويأتي قرار اليوم عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بعد أن وصلت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها حيث سجلت 36 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بزيادة 392 حالة عن اليوم السابق.