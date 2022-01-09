وفاة 19 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق شقة في نيويورك

قال عمدة نيويورك إن 19 شخصا توفوا، اليوم الأحد، جراء حريق شقة في المدينة.



وتابع العمدة إريك آدمز أن حريقا اندلع في شقة بمبنى سكني في برونوكس، حسب وكالة "رويترز".



وأشار إريك إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة "نيويورك دايلي نيوز".



وقالت الصحيفة إنه على الأقل أصيب 63 شخصا في الحريق، وتابع العمدة الذي تواجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرا أن الأرقام مفزعة.



وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصا مهددة حتى الآن.



وقال عمدة نيويورك إن الحريق يعتبر الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي. ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الطابق الثاني والثالث من المبنى. ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.