عضو ثقافة النواب: نحتاج استحداث وحدة بوزارة الداخلية لمواجهة تزوير الكتب

قالت الكاتبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب، إن ظاهرة تزوير الكتب ضارة على كافة المستويات، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في قانون حماية الملكية الفكرية ولكن في ضرورة تنفيذه، وذلك خلال مداخلة لها عبر تقنية "زووم" مع برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس، مساء أمس السبت.

وأضافت عاصي للإعلامي خيري رمضان أننا "نحتاج استحداث وحدة مستقلة داخل وزارة الداخلية لحماية حقوق الكتاب، ولدينا تصور لتعديلات في قانون حماية الملكية الفكرية لتغليظ عقوبة تزوير الكتب".

واختتمت عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب، أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يحتاج اهتمام كبير من الدولة، وكاشفة عن أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية للبرلمان.