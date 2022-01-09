قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ووكيل إدارة مرور الفيوم، وعدد من رؤساء الأحياء.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة المكبرة شملت مناطق لطف الله، ومنشأة عبدالله، والطريق الدائري، وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقتي دلة والمسلة، ومحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بمنطقة الفنية، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بتلك المناطق.

وأضاف أن المحافظ رصد خلال الجولة ٤ مقاهي وكوفي شوب يقدمون الشيشة لروادها بالمخالفة للاجراءات الاحترازية، موجها بغلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وكشف معاون المحافظ، أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بالفنية، إضافة إلى إشغالات سيارات المشروبات المتنقلة المخالفة بميدان عبدالمنعم رياض.

وشدد المحافظ، على الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات على فترات مختلفة من اليوم، حفاظًا على الشكل الحضاري وتيسيرًا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن حملة الإشغالات مستمرة من مساء أمس حتى صباح اليوم لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة الفنية؛ لتحقيق الانضباط والسيولة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.