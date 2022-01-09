 عضو لجنة منتدى شباب العالم: استخدام تقنيات جديدة وذكاء اصطناعي لأول مرة - بوابة الشروق
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عضو لجنة منتدى شباب العالم: استخدام تقنيات جديدة وذكاء اصطناعي لأول مرة

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 1:07 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 1:07 ص

قال محمد منير غازي، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن من المقرر استخدام تقنيات جديدة وذكاء اصطناعي خلال المنتدى هذا العام، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن النسخة الجديدة من المنتدى ستناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن، وتعتبر هذه النسخة تحدٍ كبير لمصر في ظل الإغلاق الذي تشهده البلاد حول العالم.

واستكمل، أن من ضمن القضايا المطروحة، هي المشكلات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا والإغلاق العالمي والتأثيرات الاقتصادية، كما تركز على التحديات في المياه.

وتابع، أنه يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة للحافظ على حياة الوافدين لحضور المنتدى، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم القاعات ووجود تحليل الـ PCR، للأطمئنان على المشاركين.

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