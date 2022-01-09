جهود مكثفة لضبط المتهم بالاعتداء على مريض داخل مركز طبي في العمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط العاملين بمركز طبي خاص بمنطقة العمرانية، تعرض فيه أحد المرضى للاعتداء من أحد العاملين داخل المركز.



وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الواقعة، إذ حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة عن مراقبة تلك المراكز محضرا بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، ليتم إغلاقه وتشميعه.



وكانت شكاوى المواطنين وذوي المرضى، قد تعددت من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.



وأغلقت الجهات المختصة، المركز الطبي وتشميعه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العاملين بتلك المركز.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيقات.