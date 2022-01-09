أعرب ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الأبيض على الجزيرة بنتيجة 85/71 في دوري السوبر والتي جمعت الفريقين بصالة النادي مساء السبت.

وأشاد عبد الوهاب بأداء لاعبي الفريق وإصرارهم على الفوز، في حديثه عقب المباراة، مطالبًا جماهير الزمالك بالمساندة المستمرة للفريق والصبر على المحترف الأجنبي الذي لاقي انتقادات كبيرة لكنه قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة وأظهر كفاءة ومهاراة عالية.

كما أشار ياسر عبد الوهاب إلى أن الفريق مر بظروف قاسية خلال الفترة الماضية بسبب رحيل بعض اللاعبين وغياب آخرين للإصابة، لكنه عاد للطريق الصحيح، مشددًا على أن عودة أنس أسامة وعمر هشام وإسلام سالم مكسب كبير للفريق مع بقية زملائهم.

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور لدعمه الكامل والمستمر وتذليل كل العقبات التي تواجه الفريق.