التعاون الإسلامي ترحب بإعلان الأمم المتحدة رعاية حوار بين الأطراف السودانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية؛ بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وأكدت الأمانة العامة دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحوار والوفاق بين الأطراف السودانية وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والأمن والتنمية، والتزام منظمة التعاون الإسلامي بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحوار في الفترة الانتقالية اتساقا مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للمنظمة، مساء الأحد، عبر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن وقوف المنظمة إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وازدهاره.

كانت مصر قد أعلنت، دعمها للتحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حَل وتجاوُز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «تُتابع جمهورية مصر العربية عن كثبٍ، التطوُّرات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى».

وأضافت: «تُناشد مصر كل الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت مُمكن، وتعرب عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكل السُّبُل الممكنة، كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة».