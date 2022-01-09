وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزامه بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتصدي للتحديات المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح اليوم/الأحد/ - إن هذا جاء في اتصال هاتفي، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأضاف برايس أن بلينكن أكد على أهمية تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها مشددا، على أن أي عدوان روسي آخر تجاه أوكرانيا سيؤدي إلى رد شديد.

وأوضح المتحدث أن الجانبين ناقشا كذلك المخاوف بشأن الضغط السياسي والاقتصادي ضد ليتوانيا من قبل الصين.