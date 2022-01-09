محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي الغربي ومشروع صرف الطارف القديم

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المرسى السياحي بالبر الغربي، حيث وجه بتطويره ورفع كفاءته وتجديده.

كما تفقد ألهم أعمال تأهيل ترعة ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلو و100 متر، والتي بدأ العمل بها في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر إنهاؤه يونيو المقبل بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 مليون و 43 ألف جنيه.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الطارف القديم حيث صرح المهندس رفيق فهمي، أنه تم إنهاء 15 كيلو متر من شبكات الانحدار من إجمالي 20 كيلو متر، وإنهاء 7 كيلو و 800 متر من إجمالي 8 كيلو متر خط طرد، وتنفيذ محطة الرفع بنسبة 40%.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع 20 ألف نسمة، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذه طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.