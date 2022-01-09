مؤسسة كهرباء لبنان: القوى الأمنية تدخلت لتأمين محطة عرمون وعودة التغذية

أكدت مؤسسة كهرباء لبنان، أن القوى الأمنية تدخلت منتصف ليل أمس السبت لتأمين محطة التحويل الرئيسية بعرمون بمحافظة جبل لبنان بعد اقتحامها من قبل محتجين أمس وقطع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، موضحة أن المسئولين عن تشغيل المحطة تمكنوا من العودة للعمل مجددا بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش وأعادوا التيار إلى المحطة، ليتمكن من بعدها مركز التحكم من إعادة تغذية الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك في توضيح لمؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأحد، بعد انتشار فيديو يظهر خلو المحطة من أي تواجد للمسؤولين عنها.

وأوضحت المؤسسة تفاصيل الاعتداء على المحطة، مؤكدة أنه عند الساعة الخامسة مساء أمس، أقدم بعض المحتجين على اقتحام محطة عرمون الرئيسية، وخلعوا الباب الرئيسي للمحطة كما قاموا بأعمال تخريب وتكسير في المحطة، وهددوا المناوبين بإرجاع الكهرباء بالقوة على بعض المخارج، مشيرة إلى أنه عندما رفض طلبهم عبثوا بالمحولات؛ ما أدى إلى انفصال جميع محطات إنتاج الطاقة وانقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية.

وأضافت المؤسسة أن المحتجين وجهوا السباب والشتائم للعاملين بالمحطة، مؤكدة أن التهديدات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، ما منع العاملين من إكمال ورديتهم والبقاء خارج المحطة مكرهين حفاظا على سلامتهم الشخصية.