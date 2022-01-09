محسن البلاسي يحصد جائزة النقد الأدبي ضمن جوائز ساويرس الثقافية

حصد الكاتب محسن البلاسي، جائزة ساويرس الثقافية في فرع النقد الأدبي عن كتابه "رحلة كامل التلمساني".

كانت قد أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية وإدارة جائزة ساويرس الثقافية، عن أسماء الفائزين فى دورتها الـ 17 في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية خلال حفل توزيع الجوائز بالمتحف القومى للحضارة مساء السبت، بحضور الحفل عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

يذكر أن مسابقة ساويرس الثقافية أحد أهم أدوار مؤسسة ساويرس في دعم المشهد الثقافي المصري، من خلال مجلس أمناء الجائزة الذي يتكون من نخبة متميزة من المتطوعين بالجهد والوقت لتقديم المشورة للمؤسسة فيما يختص بالأمور الفنية للجائزة، متضمنا مهمة اختيار أعضاء لجنة التحكيم لكل دورة، وهي لجان مستقلة تؤول إليها مسئولية اختيار الأعمال الفائزة بصورة عادلة وموضوعية، وتتألف من نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، ويتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز النقدية لهم في حفل كبير يقام في شهر يناير من كل عام في دار الأوبرا المصرية.