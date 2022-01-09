 الهند تسجل أكثر من 159 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 159 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 7:53 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 7:53 ص

 سجلت الهند 159 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و528 ألفا و4 مصابين.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأحد، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 483 ألفا و790 شخصا بعد وفاة 327 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 40 ألفا و863 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و453 ألفا و603 أشخاص.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 590 ألفا و611 حالة.

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