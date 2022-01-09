انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022، داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك وسط تشديدات وتنفيذ التعليمات التي أقرتها وزارة التعليم العالي، حيال ضوابط الامتحان والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور رشاد غنيم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، بدء الامتحانات حيث قام بجولة داخل لجان امتحانات الفرقة الاولى بالمعهد، واطمئن على الطلاب والامتحان، مؤكدًا على المتابعة لحظة بلحظة لجميع لجان الامتحان الفترة الصباحية والمسائية.

وشدد غنيم، على الطلاب بضرورة تنفيذ ضوابط الامتحانات والتي تبدأ بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك مع استمرار جائحة فيروس كورونا، حيث الالتزام الكامل بارتداء الكمامة داخل لجان الإمتحانات، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلام، مع التأكيد على متابعة اللجان لإزالة أي عوائق أمام الطلاب.

وأكد تنفيذ التعليمات التي وضعتها إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والتنبيه الطلاب، بتنفيذ الإجراءات الوقائية ارتداء الكمامة أثناء الدخول وفي لجان الامتحانات، وعدم تزاحم الطلاب أثناء دخول الامتحانات، مع إحضار شهادة لقاح كورونا للطلاب، عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى وإن كان مغلق، ومنع تبادل الأدوات المكتبية داخل اللجان.

ونبه على الطلاب أنه في حال ضبط أى طالب وهو يغش أو الشروع بالغش يحال إلى الشئون القانونية بالمعهد مع حرمانه من دخول باقي مواد الامتحانات، مؤكدًا على تجهيز اللجان ومراقبي الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات.