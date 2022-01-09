وزير الصحة الكاميروني: اختبارات كورونا مسؤولية «كاف» ولا دخل لنا بها

علق مانودا مالاخي، وزير الصحة الكاميروني، على تصريحات برتراند تراوري، قائد منتخب بوركينا فاسو، بشأن اختبارات فيروس كورونا التي تم إجراؤها.

وكان قائد بوركينا فاسو تحدث عن أزمة بعدما كشف أن فريقًا طبيًا ليس من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاء لاختبار لاعبي المنتخب.

وأكد وزير الصحة الكاميروني الدكتور ماناودا مالاخي أن جميع إجراءات اختبار كورونا تقع فقط ضمن اختصاص الاتحاد الإفريقي.

وكتب مانودا مالاخي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وفقًا لاتفاقيات الحكومة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أود أن أطمئن السكان أن نظام الاختبار لدينا لا يزال ساريًا».

وأضاف: «من ناحية أخرى، فإن اختبار المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا والمسؤولين والوفود هي مسؤولية كاف التي تستخدم معملًا أجنبيًا لهذا الغرض».

وتنطلق اليوم الأحد منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض أمام نظيره البوركينابي في السادسة مساءً.