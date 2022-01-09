رئيس «الناشرين العرب»: تزوير الكتب يهدم صناعة النشر ويضر بالقوى الناعمة للبلاد

ناقش برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس، مساء أمس السبت، مسألة تزوير الكتب، خاصة قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبعد أيام من تزوير أحدث روايات الكاتب المستشار أشرف العشماوي وهي "الجمعية السرية للمواطنين التي تم تزويرها بعد 4 أيام فقط من صدورها.

جاء ذلك في حضور الإعلامي خيري رمضان الذي استضاف محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس الدار المصرية اللبنانية، حيث قال رشاد إن مزوري الكتب لا يتحملون أية أعباء ويضرون في المقابل بصناعة النشر في مصر ويهدمونها.

وأضاف أن نشر طبعات شعبية من الإصدارات يحتاج إلى دعم مادي كما حدث مع مشروع مكتبة الأسرة، معتبرا أن الطبعات الشعبية لن تنهي ظاهرة تزوير الكتب،قائلا: عرضت على المزورين خصم 50% على الإصدارات لإيقاف التزوير لكن دون جدوى.

وتابع: أناشد القيادة السياسية التدخل لإيقاف ظاهرة تزوير الكتب، وأن الآثار السلبية لتزوير الكتب قد تصل إلى إفلاس دور النشر، كاشفا عن أن المؤلفين تراجعوا عن الكتابة نتيجة عدم توفر عائد مادي بسبب التزوير.

وأكد رشاد أن تزوير الكتب يقضي على القوى الناعمة ويهدر أموال الدولة ويعرضنا لعقوبات دولية أيضا، لافتا إلى أن تزوير الكتب يؤدي إلى فقدان الهوية ويسبب الاختراق الثقافي، وأن مصر فقدت سوق النشر في المنطقة بسبب تزوير الكتب.

وواصل بعدها: صناعة النشر لم تستفد من دعم الصناعات بسبب أزمة كورونا، مطالبا بتدخل حاسم من الدولة لوقف ظاهرة تزوير الكتب، قائلا: طلبنا وجود نيابة متخصصة لحقوق الملكية الفكرية.

واختتم: أقدم مشروعات لتعديل قانون حماية الملكية الفكرية للبرلمان منذ 2012، حيث طلبنا وجود نيابة متخصصة لحقوق الملكية الفكرية، واختتم: أتمنى أن تنبني الدولة والبرلمان مواجهة ظاهرة تزوير الكتب.