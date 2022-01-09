وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الأزمة التي ألمت بالهيئة، متابعًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يعمل على دعم ماسبيرو وتلبيه احتيجاته.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه يعتبر جميع العاملين في ماسبيرو بمثابة الأخوة والأصدقاء، مشيرًا إلى أن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لـ ماسبيرو ثابتة منذ 2011، بقيمة 220 مليون جنية وهذا المبلغ مخصص للأجور الثابتة والحوافز والمكافآت والمتغيرات والتشغيل والصيانة.

واستكمل، أنه تم ضخ 60 مليون جنيه كمرحلة أولى من مستحقات العاملين وسيتم صرف المرحلة الأولى يوم 23 يناير، مضيفًا أن المشكلة التي تواجه الهيئة الآن هو الاحتياج لـ 120 مليون جنيه بالإضافة إلي الـ220 لسد خانات العجز.

وتابع، أن هناك 32 ألف عامل يعملون في ماسبيرو وحتى الآن متفهمون للوضع المالي، لافتًا إلى أن الترقيات تحتاج إلي 40 مليون جنيه شهريًا بجانب العلوات والمتجمدات المتواجدة منذ عام 2017 و 2018.

وأوضح، أن العلاوات والمتجمدات قيمتها 700 مليون جنيه، بجانب تحمل العاملين لهذه الأزمة على مدار 3 سنوات، والدولة المصرية توجه دائمًا بتوفير حياة كريمة للمواطنين.