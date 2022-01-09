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أعلن نادي الزمالك اليوم الأحد، رسميًا تجديد عقد نجم الفريق الأبيض، الظهير الأيسر محمد عبدالشافي.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صور توقيع عبدالشافي لعقود تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وظهر أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، برفقة عبدالشافي خلال توقيع عقود تجديد عقده مع الأبيض، وحمله لقميص النادي.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة، والتي تقام خلال فترة توقف الدوري العام، لانشغال منتخب مصر الأول بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.