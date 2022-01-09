البيت الأبيض ينفي أي صلة للولايات المتحدة بالأوضاع في كازاخستان

نفى البيت الأبيض أي صلة للولايات المتحدة بما تشهده كازاخستان من احتجاجات واسعة منذ الثاني من يناير.

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن - خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - "لا علاقة لنا بتطورات الأحداث هناك، هذا السؤال ليس للولايات المتحدة".

وتابع: إن الأسئلة حول تأثير الأحداث في كازاخستان المحتمل على الأوضاع حول أوكرانيا، والمفاوضات الروسية- الأمريكية "يجب توجيهها إلى الكرملين".

وتشهد كازاخستان - منذ مطلع شهر يناير الحالي - مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة، وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.