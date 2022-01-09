 خبير إعلام إماراتي: نظام العمل الجديد مقبول ويتطلب شهرين لتقييمه - بوابة الشروق
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خبير إعلام إماراتي: نظام العمل الجديد مقبول ويتطلب شهرين لتقييمه


نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 11:02 م | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 11:02 م
قال الدكتور علي الشعيبي، الأستاذ في قسم الاتصال الجماهيري والإعلام بجامعة الإمارات، إن قرار تقليل أيام العمل في الإمارات متعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والمواطن في الشارع الإماراتي متقبل الفكرة وراضي عنها، معبرا عن دعمه قرار تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الامارات.

وأشار الدكتور علي الشعيبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، إلى أن ردود الأفعال على قرار تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الامارات ما بين مرحب ورافض للفكرة، موضحا أنه لابد من تجربة القرار لمدة شهر أو اثنين لتقييم التجربة، وقال: «أنا لست مع الحكم السريع والحكم السريع نهايته سيئة».

وبدأت الإمارات الجمعة، تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعى، بنقل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، حيث يبدأ موظفو القطاع الحكومى الاتحادى والحكومات المحلية، فى الإمارات، باستثناء الشارقة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، وفقا لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات.

ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، ليكون 4 أيام عمل، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة، حسبما نقلت «روسيا اليوم».

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