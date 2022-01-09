السجن من 5 إلى 20 عاما لـ 7 متهمين بقتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد عبد الفتاح، اليوم الأحد، "ال.س.ال"، بالسجن 20 عامًا، و"ف.م.م"، و"أ.خ.م" و"ج.ح.ال"، و"إ.ف.ال"، و"ع.ح.ال"، والسجن 10 أعوام، و"ع.ج.ح" بالسجن 5 أعوام؛ لاتهامهم بقتل مواطن، وإتلاف سيارته.

وقررت المحكمة وضع المتهمين الـ 7 تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وبراءة 4 آخرين كانوا برفقتهم وقت الحادث، وذلك في القضية رقم 17954 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على أخر؛ والتسبب في مصرعه واتلاف سيارته، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن 11 شخصًا كانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص"، عقب خروجهم من أحد الأفراح، وكان المجني عليه، تواجد معهم داخل نفس قاعة الفرح، حيث انتظروه حتى خروجه، وتتبعوه، وقاموا بقطع الطريق عليه، وبحوزتهم أسلحة "نارية، وبيضاء" واتلفوا سيارته.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ كاميرا المراقبة، أنهم عقب ذلك تعدوا عليه بالأسلحة، فحاول الفرار منهم، إلا أن المتهم الجالس على عجلة قيادة السيارة تتبعه بها ورطمه بمقدمتها "الإكصدام الأمامي"، وأحدث به عدة إصابات، وعقب نقله إلى إحدى المستشفيات لمحاولة إسعافه فارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، اقروا بارتكاب بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالته المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد محمد قاسم، وتوفيق شوقي بسطا، وسكرتارية الجنايات، عبد الجليل خليفة، وأحمد صبري.