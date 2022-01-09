مدينة دهب: فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بعد سقوط الأمطار

سادت مدينة دهب بجنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وشهدت هطول أمطار غزيرة في بعض أحياء المدينة.

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تعرضت مساء اليوم لسقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وازادت حدتها إلى أمطار غزيرة في بعض الأحيان، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالشوارع خلال فترة سقوط الأمطار، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المارة.

وأكد أنه جرى الدفع بفرق الطوارئ لكسح مياه الأمطار من الشوارع، وفتح بلاعات الصرف الصحي لتصريف المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.