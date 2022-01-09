مسئول أمريكي: واشنطن مستعدة للتباحث مع موسكو بشأن عدم نشر صواريخ أمريكية في أوكرانيا

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع روسيا بشأن عدم نشر صواريخ أمريكية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن إحراز التقدم في هذا المجال ممكن.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المسئول - الذي لم تسمه - القول إن "روسيا قالت إنها تشعر بالتهديد من احتمال وضع أنظمة صاروخية هجومية في أوكرانيا. وكما أخبر الرئيس بايدن الرئيس بوتين فإن الولايات المتحدة ليس لديها نية للقيام بذلك. لذلك، فهذا أحد المجالات التي قد نتمكن من الوصول فيها إلى تفهم ما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم التزام متبادل".

وأضاف أن "روسيا أعربت عن اهتمامها بمناقشة مستقبل أنظمة صواريخ معينة في أوروبا - على غرار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى- ونحن منفتحون على مناقشة هذا الاحتمال أيضا".