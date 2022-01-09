وزير الخارجية الأمريكي يستبعد تقدم المحادثات مع روسيا دون تهدئة التوتر حول أوكرانيا

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، أنه لا يتوقع تحولات فارقة خلال المحادثات مع روسيا والمرتقبة خلال هذا الأسبوع في جنيف.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أنه بينما الولايات المتحدة مستعدة للإنصات لمخاوف موسكو فإنه سيكون من الصعب إحراز أي تقدم ما لم تهدئ روسيا من حدة التوترات على الحدود مع أوكرانيا.

وشدد الوزير على أن ما تقوم به روسيا يضر بالسلام والأمن الدوليين وأن الولايات المتحدة وشركاءها تؤكد لموسكو أن العدوان على أوكرانيا لن تقبله ولن تتسامح فيه.

وأشار إلى أنه فيما يخص الحوار مع روسيا فإن واشنطن مستعدة لمناقشة تدابير معينة مثل الحد من الأسلحة وحجم ومساحة التدريبات العسكرية على أن تقوم روسيا بالمثل.

واستبعد الوزير أن تكون هناك مناقشات بشأن سحب القوات الأمريكية من شرق أوروبا ولا تقديم ضمانات بعدم توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليضم أوكرانيا في عضويته.