وزارة الدفاع الإماراتية تعلن انطلاق تمرين «درع الإمارات المشترك 50»

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50 " في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات. ومن المقرر أن يستمر التمرين حتى الجمعة القادمة.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة لعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الليلة الماضية عن اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة القول إن "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية، لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف :"نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاما في أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم".

ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50 " ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات برا وبحرا وجوا من أي أخطار أو تحديات مستقبلية.